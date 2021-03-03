На Украине предложили отобрать у России родной язык

Украины Глава МВД Арсен Аваков заявил, что необходимо «забрать» русский язык себе. Для этого он призвал расширять на весь мир вещание русскоязычных украинских телеканалов. При этом с 2017 года на Украине действует закон, по которому доля вещания на украинском должна быть не менее 75% эфира.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил распространять вещание украинских телеканалов на русском языке. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону , передает РИА "Новости".

"Русский язык не принадлежит России. Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам тоже, почему я должен ее отдавать?" — подчеркнул Аваков.

При этом он добавил, что не знает, как помешать иностранному вещанию "пропагандистских телеканалов РФ".

С 2017 года на Украине действуют поправки в закон "О телевидении и радиовещании".

Согласно его тексту, вещание на украинском языке на общенациональных и региональных каналах и станциях должно быть не менее 75%. Для местных медиа эта доля чуть ниже — 60%. За невыполнение требований закона телерадиокомпания может быть оштрафована. При этом с середины 2024 года украинский язык должен занимать не менее 90% эфира на общенациональных телеканалах.

Летом 2019 года замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в интервью "Интерфакс-Украина", что Киев создаст государственный телеканал с вещанием исключительно на русском языке — для усиления позиций Украины в информационной борьбе. По словам Тимошенко, этот канал будет актуален на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Крыму. Кроме того, Киев намерен посредством ТВ влиять и на общественное мнение в России. Он добавил, что команда Зеленского считает, что новый телеканал должен быть собственностью украинского государства.

Тем не менее, ведутся переговоры с рядом частных каналов для трансляции "наиболее классного контента".

"Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов", — добавила она.

Захарова также считает, что идея убеждать защитников русского языка на Украине "в их неправоте" с помощью русскоязычного канала "безумна".

В марте 2020 года Киев действительно начал вещание канала "Дом" на территории Донбасса и Крыма. Идея апроприации русского языка гуляет по Украине в последнее время все активнее. В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украине нужно на государственном уровне переименовать Россию в Московию. В 2019 году Потураев предлагал переименовать русский язык.

"Моя точка зрения, что мы вообще должны его [русский язык] переименовать. И, например, сказать, что у нас — русский язык, а там — российский", — подчеркнул украинский политик.

Он подчеркнул, что "как филолог" может утверждать, что "украинский русский" существенно отличается от "русского русского". По его словам, эта разница заметна как в лексике, так и в грамматике, и даже "не в смысле суржика". Тогда это предложение было резко раскритиковано коллегой Потураева из "Слуги народа" Максимом Бужанским . Тот заявил, что таким образом мыслят только "неудачники вроде Петра Порошенко ", который ранее был президентом Украины.

По мнению украинского нардепа, подобный ажиотаж не даст народу страны нормальную экономику, образование и здравоохранение.