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Москва

Турция задумалась над покупкой второго полка С-400 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 35 минут назад
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на оказываемое США давление.

«Наша работа по второму [полку] систем С-400 продолжается», — передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова Демира.

Кроме того, он отметил, что Турция не заметила для себя последствий от санкций США из-за С-400.

«Мы не заметили какого-либо прямого эффекта. Посмотрим, как будет действовать CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), но на данный момент каких-либо четких последствий нет, мы подождем», — сказал он.

Напомним, во вторник Турция опровергла наличие альтернативных вариантов размещения С-400.
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Армия , Видео , Исмаил Демир , ИТАР-ТАСС , Анкара , США , Турция
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