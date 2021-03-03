Турция задумалась над покупкой второго полка С-400 

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на оказываемое США давление.
«Наша работа по второму [полку] систем С-400 продолжается», — передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова Демира.
Кроме того, он отметил, что Турция не заметила для себя последствий от санкций США из-за С-400.
«Мы не заметили какого-либо прямого эффекта. Посмотрим, как будет действовать CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), но на данный момент каких-либо четких последствий нет, мы подождем», — сказал он.
Напомним, во вторник Турция опровергла наличие альтернативных вариантов размещения С-400.