Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Австралии нашли российский штамм коронавируса 

Мария Иванова 33 минуты назад
В Австралии выявили «российский» штамм коронавируса
Фото: ТАСС
Путешественников, прилетевших в Брисбен две недели назад, отправили на карантин из-за двух пассажиров, у которых выявили «российский» вариант коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идет о рейсе QR898, следовавшем в столицу штата Квинсленд из Дохи 17 февраля с 74 пассажирами на борту.
Всех пассажиров отправили на дополнительные пять дней карантина в специальном отеле (помимо стандартных 14 дней).

«По мере появления новых штаммов мы проявляем осторожность. Это означает, что нам пришлось продлить обязательный 14-дневный карантинный период и организовать дополнительное тестирование для 74 путешественников», — рассказал представитель Queensland Health.

В организации подчеркнули, что «российский» штамм не считается «вызывающим озабоченность», но он — «совсем новый», медики выясняют его инкубационный период и переносимость.
Как писал «Рамблер», ранее в Италии выявили «нигерийский» штамм коронавируса. Вирусолог Арнальдо Карузо заявил, что эта мутация может быть устойчивой к доступным сейчас вакцинам.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Комментарии 56
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
00:30
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
Новости Москвы
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
01:38
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
В мире
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
04:46
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
Шоу-бизнес
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение