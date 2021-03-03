В Австралии выявили «российский» штамм коронавируса

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Путешественников, прилетевших в Брисбен две недели назад, отправили на карантин из-за двух пассажиров, у которых выявили «российский» вариант коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о рейсе QR898, следовавшем в столицу штата Квинсленд из Дохи 17 февраля с 74 пассажирами на борту.

Всех пассажиров отправили на дополнительные пять дней карантина в специальном отеле (помимо стандартных 14 дней).

«По мере появления новых штаммов мы проявляем осторожность. Это означает, что нам пришлось продлить обязательный 14-дневный карантинный период и организовать дополнительное тестирование для 74 путешественников», — рассказал представитель Queensland Health.

В организации подчеркнули, что «российский» штамм не считается «вызывающим озабоченность», но он — «совсем новый», медики выясняют его инкубационный период и переносимость.