В Австралии выявили «российский» штамм коронавируса

Путешественников, прилетевших в Брисбен две недели назад, отправили на карантин из-за двух пассажиров, у которых выявили «российский» вариант коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идет о рейсе QR898, следовавшем в столицу штата Квинсленд из Дохи 17 февраля с 74 пассажирами на борту.
Всех пассажиров отправили на дополнительные пять дней карантина в специальном отеле (помимо стандартных 14 дней).
«По мере появления новых штаммов мы проявляем осторожность. Это означает, что нам пришлось продлить обязательный 14-дневный карантинный период и организовать дополнительное тестирование для 74 путешественников», — рассказал представитель Queensland Health.
В организации подчеркнули, что «российский» штамм не считается «вызывающим озабоченность», но он — «совсем новый», медики выясняют его инкубационный период и переносимость.
Как писал «Рамблер», ранее в Италии выявили «нигерийский» штамм коронавируса. Вирусолог Арнальдо Карузо заявил, что эта мутация может быть устойчивой к доступным сейчас вакцинам.