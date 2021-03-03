Кремль анонсировал ответные меры на новые санкции

Новые санкции США и Евросоюза в отношении отдельных российских граждан и организаций являются вмешательством во внутренние дела РФ. Такие ограничения неприемлемы, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, — указал представитель Кремля. — Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям". Он пояснил, что в данном случае речь идет об отношениях РФ с США и Евросоюзом. "Они [санкции] являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России", — подчеркнул Песков.
Новые санкции, введенные против нескольких российских граждан, по сути дублируют ограничения, установленные для них российским законодательством, добавил пресс-секретарь президента.
"Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены так называемые санкции, ограничения скорее, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами", — сказал представитель Кремля.
РФ не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций против Москвы, добавил Песков. Профильные ведомства представят руководству РФ проект ответных санкций на новые рестрикции в адрес Москвы со стороны ЕС и США, отметил он.
Министерство финансов США во вторник сообщило о внесении в санкционный список семи должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Санкции также введены против нескольких организаций. ЕС во вторник также официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.