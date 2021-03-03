Кремль анонсировал ответные меры на новые санкции

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, — указал представитель Кремля. — Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям". Он пояснил, что в данном случае речь идет об отношениях РФ с США и Евросоюзом. "Они [санкции] являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России", — подчеркнул Песков.