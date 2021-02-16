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Пока вы не уснули: Киеву посоветовали вернуть территории при поддержке Запада 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: Киеву посоветовали вернуть территории при поддержке Запада
Фото: РИА Новости
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Навального заподозрили в оскорблении судьи и прокурора

Гособвинитель по делу Алексея Навального о клевете во вторник попросила суд выделить из материалов и направить для проверки в ГСУ СК по Москве оскорбления подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи.

"Прошу выделить из материалов дела и направить для проверки в Главное следственное управление СК РФ по Москве оскорбительные высказывания, допущенные Навальным в ходе процесса в отношении ветерана Игната Артеменко, государственного обвинителя и судьи", — обратилась к суду помощник прокурора Екатерина Фролова.

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США и Германия приступили к переговорам по "Северному потоку — 2"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом "Северный поток 2" и начала переговоры с Берлином по этому поводу.
Переговоры включают "угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", сообщил представитель немецких властей.
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Киев призвали вернуть «захваченные территории» при поддержке Запада

Украинские власти и ее западные партнеры должны, пользуясь ситуацией в России, вернуть «собственные территории», заявила на пресс-конференции председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская. По ее словам, Киеву нужно быть готовым к моменту, когда «в стене» российской власти «появится трещина».
Айвазовская уверенно заявила, что когда в России «будет происходить транзит власти», появится «небольшое окно возможностей».
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Китай может ударить по оборонной промышленности США

В январе Министерство промышленности и информатизации Китая предложило проект мер контроля над производством и экспортом редкоземельных элементов с целью выяснить, могут ли у властей США возникнуть проблемы с производством истребителей F-35 и другого оружия в случае введения запрета на экспорт данных элементов из Китая, и насколько быстро они найдут альтернативные источники редкоземельных металлов и увеличат собственные производственные мощности.
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Столтенберг: НАТО готов к конфронтации с Россией

Североатлантический альянс готов как сотрудничать с Москвой, так и активно ей противостоять, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время у НАТО появилась необходимость направить России «чёткий сигнал», как о возможном налаживании сотрудничества, так и о готовности альянса к конфронтации.
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Молдавия раскритиковала российского посла

Министерство иностранных дел Молдавии раскритиковало участие посла России Олега Васнецова в заседании коллегии МИД Приднестровья.
В ведомстве призвали дипмиссии информировать Управление политики реинтеграции о контактах с Тирасполем и обсуждаемых темах, а также публично опровергать «ошибочную и предвзятую информацию, которая может содержаться в заявлениях и пресс-релизах неконституционных структур Тирасполя».
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В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом

На автомобильной заправочной станции в Москве прогремели взрывы.
Некоторое время назад в бытовке возле автозаправки на улице Адмирала Корнилова возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались.
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Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

Известный актер Михаил Боярский госпитализирован, диагноза пока нет, но COVID-19 не подтвержден.
71-летний Михаил Боярский находится в больнице №122. Коронавирус у него не подтвержден, кроме того, 10 дней назад актер от него привился.
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Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР

Повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) заявили об убийстве бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены» заявила, что взяла одного из бойцов в заложники и убила еще нескольких. Повстанцы также сообщили об уничтожении грузовика российских наемников.
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В ВОЗ выделили четыре версии происхождения COVID-19

Ученые считают, что вирус мог появиться в результате его передачи от животного человеку через промежуточного хозяина, прямой передачи вируса от животного человеку, передачи вируса через замороженные продукты, утечки из лаборатории. При этом они рассказали, какая из версий является наиболее вероятной.
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Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
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В мире , Екатерина Фролова , Алексей Навальный , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Игнат Артеменко , Михаил Боярский , Ольга Айвазовская , Минпромторг , МИД , ВОЗ , СКР , Администрация США , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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