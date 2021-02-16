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Москва

В НАТО приготовились конфликтовать с Россией 

Павел Тиунов 1 час назад
Столтенберг: НАТО готов к конфронтации с Россией
Фото: Reuters
Североатлантический альянс готов как сотрудничать с Москвой, так и активно ей противостоять, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, всё зависит от позиции российских властей, сообщает испанское издание El Mundo.
Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время у НАТО появилась необходимость направить России «чёткий сигнал», как о возможном налаживании сотрудничества, так и о готовности альянса к конфронтации.

«Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — отметил генсек

При этом он признал, что в диалоге с Россией приходится опираться на силу и твердость. Позиция сдерживания РФ, которой придерживаются в НАТО, не противоречит самому факту ведения переговоров, добавил Столтенберг. В альянсе не надеются улучшить отношения с Москвой, но отмечают важность диалога как такового. Генсек НАТО призвал россиян отказаться от гонки вооружений и избегать конфликтов на границах.
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«Я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», — резюмировал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», США, которые последние годы придерживаются позиции сдерживания России и превращения её в «регионального гегемона», усомнились в эффективности выбранной политики. Звучат мнения о том, чтобы позволить РФ распространить свое влияние на территории постсоветского пространства и взаимодействовать с ней в новых условиях.
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В мире , Армия , Йенс Столтенберг , НАТО
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