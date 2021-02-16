Столтенберг: НАТО готов к конфронтации с Россией

Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время у НАТО появилась необходимость направить России «чёткий сигнал», как о возможном налаживании сотрудничества, так и о готовности альянса к конфронтации.

«Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — отметил генсек

При этом он признал, что в диалоге с Россией приходится опираться на силу и твердость. Позиция сдерживания РФ, которой придерживаются в НАТО, не противоречит самому факту ведения переговоров, добавил Столтенберг. В альянсе не надеются улучшить отношения с Москвой, но отмечают важность диалога как такового. Генсек НАТО призвал россиян отказаться от гонки вооружений и избегать конфликтов на границах.

«Я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», — резюмировал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», США, которые последние годы придерживаются позиции сдерживания России и превращения её в «регионального гегемона», усомнились в эффективности выбранной политики. Звучат мнения о том, чтобы позволить РФ распространить свое влияние на территории постсоветского пространства и взаимодействовать с ней в новых условиях.