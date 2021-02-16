Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге

Известный актер Михаил Боярский госпитализирован, диагноза пока нет, но COVID-19 не подтвержден. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 71-летний Михаил Боярский находится в больнице №122. Коронавирус у него не подтвержден, кроме того, 10 дней назад актер от него привился.

«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — пояснила жена артиста Лариса Луппиан.

Сам Боярский в сознании и заявил по телефону, что «у него уже все в порядке», отмечает канал.

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась фотография, на которой человек, похожий на народного артиста России Михаила Боярского, припарковал черный Мерседес на встречной для себя полосе Невского проспекта.

Позже СМИ опубликовали рассказ сотрудницы аптеки, куда Боярский якобы зашел после того, как оставил машину в неположенном месте. Фармацевт отметила, что актер был в плохом состоянии, у него, по всей видимости, болело сердце.