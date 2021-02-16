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Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС
Известный актер Михаил Боярский госпитализирован, диагноза пока нет, но COVID-19 не подтвержден. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.
По данным канала, 71-летний Михаил Боярский находится в больнице №122. Коронавирус у него не подтвержден, кроме того, 10 дней назад актер от него привился.

«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — пояснила жена артиста Лариса Луппиан.

Сам Боярский в сознании и заявил по телефону, что «у него уже все в порядке», отмечает канал.
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась фотография, на которой человек, похожий на народного артиста России Михаила Боярского, припарковал черный Мерседес на встречной для себя полосе Невского проспекта.
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Позже СМИ опубликовали рассказ сотрудницы аптеки, куда Боярский якобы зашел после того, как оставил машину в неположенном месте. Фармацевт отметила, что актер был в плохом состоянии, у него, по всей видимости, болело сердце.
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Общество , Шоу-бизнес , Лариса Луппиан , Михаил Боярский , Юрий Соломин
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