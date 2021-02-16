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Китай может ударить по оборонной промышленности США 

Артём Кульша 1 час назад
Китай может ударить по оборонной промышленности США
Фото: Reuters
Китай может сделать попытку нанести ущерб оборонной промышленности США. Об этом сообщает Financial Times.
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что в январе Министерство промышленности и информатизации Китая предложило проект мер контроля над производством и экспортом редкоземельных элементов с целью выяснить, могут ли у властей США возникнуть проблемы с производством истребителей F-35 и другого оружия в случае введения запрета на экспорт данных элементов из Китая, и насколько быстро они найдут альтернативные источники редкоземельных металлов и увеличат собственные производственные мощности.
Редкоземельные элементы — группа из 17 металлов (скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). Они необходимы в том числе в военной промышленности, в частности, играют ключевую роль в производстве F-35.
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На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В ходе него он констатировал, что взгляды Пекина и Вашингтона на некоторые вопросы различаются. При этом китайский лидер выразил уверенность, что страны должны преодолевать разногласия на основе взаимоуважения.
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В мире , Армия , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Минпромторг
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