Китай может ударить по оборонной промышленности США 

Китай может сделать попытку нанести ущерб оборонной промышленности США . Об этом сообщает Financial Times.

Осведомленный собеседник рассказал изданию, что в январе Министерство промышленности и информатизации Китая предложило проект мер контроля над производством и экспортом редкоземельных элементов с целью выяснить, могут ли у властей США возникнуть проблемы с производством истребителей F-35 и другого оружия в случае введения запрета на экспорт данных элементов из Китая, и насколько быстро они найдут альтернативные источники редкоземельных металлов и увеличат собственные производственные мощности.

Редкоземельные элементы — группа из 17 металлов (скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). Они необходимы в том числе в военной промышленности, в частности, играют ключевую роль в производстве F-35.