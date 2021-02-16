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Москва

Прокуратура просит СК дать оценку оскорблениям Навального на процессе по делу о клевете 

ТАСС 38 минут назад
Гособвинитель по делу Алексея Навального о клевете во вторник попросила суд выделить из материалов и направить для проверки в ГСУ СК по Москве оскорбления подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу выделить из материалов дела и направить для проверки в Главное следственное управление СК РФ по Москве оскорбительные высказывания, допущенные Навальным в ходе процесса в отношении ветерана Игната Артеменко, государственного обвинителя и судьи", — обратилась к суду помощник прокурора Екатерина Фролова.

В свою очередь защита выступила против такой меры, посчитав утверждение об оскорблении Навальным участников процесса голословным. Сам подсудимый назвал свое поведение в суде самым интеллигентным на фоне "происходящего фарса".

"Мы только что присутствовали при рождении нового дела. Я уже вижу будущий процесс, где прокурор Фролова будет рассказывать, как испытала нравственные страдания от моих слов", — заявил Навальный.

За предыдущие два заседания Навальный получил от судьи около 20 замечаний за некорректные вопросы и оскорбительное поведение.
Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.
По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете
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Происшествия , Видео , Екатерина Фролова , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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