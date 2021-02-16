Молдавия раскритиковала российского посла

Министерство иностранных дел Молдавии раскритиковало участие посла России Олега Васнецова в заседании коллегии МИД Приднестровья, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«В контексте участия в формате видеоконференции посла России в Молдавии Олега Васнецова в мероприятии, организованном структурами Тирасполя…, напоминаем, что власти Кишинева просят аккредитованных в Молдавии дипломатов воздержаться от участия в мероприятиях, организованных Тирасполем, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций», — передает заявление молдавского МИД РИА «Новости».

В ведомстве призвали дипмиссии информировать Управление политики реинтеграции о контактах с Тирасполем и обсуждаемых темах, а также публично опровергать «ошибочную и предвзятую информацию, которая может содержаться в заявлениях и пресс-релизах неконституционных структур Тирасполя». Кроме того, в МИДе подчеркнули, что власти выступают за активизацию отношений с Тирасполем и поиск политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.