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Москва

Молдавия осудила участие российского посла в заседании коллегии МИД Приднестровья 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Молдавия раскритиковала российского посла
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Молдавии раскритиковало участие посла России Олега Васнецова в заседании коллегии МИД Приднестровья, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«В контексте участия в формате видеоконференции посла России в Молдавии Олега Васнецова в мероприятии, организованном структурами Тирасполя…, напоминаем, что власти Кишинева просят аккредитованных в Молдавии дипломатов воздержаться от участия в мероприятиях, организованных Тирасполем, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций», — передает заявление молдавского МИД РИА «Новости».

В ведомстве призвали дипмиссии информировать Управление политики реинтеграции о контактах с Тирасполем и обсуждаемых темах, а также публично опровергать «ошибочную и предвзятую информацию, которая может содержаться в заявлениях и пресс-релизах неконституционных структур Тирасполя». Кроме того, в МИДе подчеркнули, что власти выступают за активизацию отношений с Тирасполем и поиск политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Напомним, президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД заявили, что планы Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.
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В мире , МИД , РИА Новости , Молдова
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