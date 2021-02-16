В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом 

На автомобильной заправочной станции в Москве прогремели взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.

Некоторое время назад в бытовке возле автозаправки на улице Адмирала Корнилова возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались.

В настоящее время движение по улице Адмирала Корнилова перекрыто, а жителей рядом стоящего общежития эвакуируют, потому что пламя рискует перекинуться на здание. Информации о пострадавших пока не поступало.

Собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что загоревшаяся бытовка располагается на улице Адмирала Корнилова, 60, в поселении Сосенское в Новой Москве, взорвался один резервуар и возникло последующее горение на площади 50 квадратных метров, наблюдается факельное горение.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в строительной бытовке в городе Солнечногорске Московской области были обнаружены трупы пяти человек. Сообщалось, что они скончались в результате отравления угарным газом. При этом следов пожара в бытовке не было.