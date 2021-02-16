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Эксперты ВОЗ выделили четыре версии происхождения COVID-19 

Газета.Ru 20 минут назад
В ВОЗ выделили четыре версии происхождения COVID-19
Фото: Reuters
Эксперты Всемирной организации здравоохранения по итогам своей исследовательской поездки в китайский Ухань выделили четыре возможные версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российского участника миссии, заместителя директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимира Дедкова.
Ученые считают, что вирус мог появиться в результате его передачи от животного человеку через промежуточного хозяина (эту версию считают наиболее вероятной), прямой передачи вируса от животного человеку (вероятно), передачи вируса через замороженные продукты (маловероятно), утечки из лаборатории (крайне маловероятно).
По словам Дедкова, другие версии происхождения SARS-CoV-2 уже были исключены.
Он также добавил, что по итогам визита в китайский город как таковых «данных, указывающих на происхождение (вируса), не получено, однако в настоящий момент есть более адекватное понимание хронологии событий».
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В мире , ВОЗ , Китай
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