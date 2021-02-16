Киев призвали вернуть «захваченные территории» при поддержке Запада 

Украинские власти и ее западные партнеры должны, пользуясь ситуацией в России , вернуть «собственные территории», заявила на пресс-конференции председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская . По ее словам, Киеву нужно быть готовым к моменту, когда «в стене» российской власти «появится трещина», сообщает «ПолитНавигатор».

Айвазовская уверенно заявила, что когда в России «будет происходить транзит власти», появится «небольшое окно возможностей». Она призвала украинское общество, аналитиков и политиков тщательно следить за ситуацией в РФ, поскольку в момент политических потрясений в стране у Украины появится вариант вернуть «захваченные территории».

«Потому что она (Украина) имеет на это право. Потому что она жертва, на которую напали», — отметила общественница.

В момент, транзита власти в России украинцы не должны быть «как слепые котята», отметила Айвазовская. По ее словам, необходимо иметь не только план, закон и правовые нормы, но также силовую поддержку: сформированный контингент, выстроенную правоохранительную систему. В этом вопросе, по ее мнению, следует ориентироваться на «хорватский опыт».