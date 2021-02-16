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Москва

Киев призвали вернуть «захваченные территории» при поддержке Запада 

Павел Тиунов 16 минут назад
Киев призвали вернуть «захваченные территории» при поддержке Запада
Фото: ТАСС
Украинские власти и ее западные партнеры должны, пользуясь ситуацией в России, вернуть «собственные территории», заявила на пресс-конференции председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская. По ее словам, Киеву нужно быть готовым к моменту, когда «в стене» российской власти «появится трещина», сообщает «ПолитНавигатор».
Айвазовская уверенно заявила, что когда в России «будет происходить транзит власти», появится «небольшое окно возможностей». Она призвала украинское общество, аналитиков и политиков тщательно следить за ситуацией в РФ, поскольку в момент политических потрясений в стране у Украины появится вариант вернуть «захваченные территории».

«Потому что она (Украина) имеет на это право. Потому что она жертва, на которую напали», — отметила общественница.

В момент, транзита власти в России украинцы не должны быть «как слепые котята», отметила Айвазовская. По ее словам, необходимо иметь не только план, закон и правовые нормы, но также силовую поддержку: сформированный контингент, выстроенную правоохранительную систему. В этом вопросе, по ее мнению, следует ориентироваться на «хорватский опыт».
Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Игорь Шишкин отметил, что украинские власти в вопросе «возвращения» Донбасса не единожды упоминали «хорватский сценарий». В частности, вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко подчеркивала, что таким образом можно остановить войну на Донбассе «невоенным способом». Шишкин пояснил, что имеется в виду самопровозглашенная Республика Сербская, которая в период с 1992 по 1995 гг. вошла в состав Боснии и Герцеговины. По его словам, «когда хорваты вошли, там была резня». Политолог подчеркнул, что именно такую судьбу Киев готовит для населения ДНР и ЛНР.
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Комментарии
В мире , Ирина Геращенко , Игорь Шишкин , Ольга Айвазовская , Верховная Рада
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