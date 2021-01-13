Пока вы не уснули: военные НАТО высадились на российский корабль 

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поручил начать массовую прививочную кампанию населения РФ от коронавируса.
В Германии восхитились российским «танком на стероидах»
Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
ФСБ обезвредила банду в Петербурге
Сотрудники ФСБ и ГСУ МВД выявили организованную преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями и вымогательствами в Петербурге. Задержали предполагаемого лидера ОПГ.
В США впервые за 70 лет казнили женщину
Смерть женщины констатировали 13 января в 01:31 по местному времени. В 2004 году Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины.
Военные НАТО высадились на российский корабль
Военные НАТО высадились на российский грузовой корабль. Вчера днем в водах Средиземного моря корабль Военно-морских сил Греции стал преследовать российское грузовое судно «Адлер» и приказало ему остановиться.
США пригрозили участникам «Северного потока — 2» санкциями
Госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний о риске введения против них санкций из-за помощи в строительстве газопровода «Северный поток — 2». По словам инсайдеров, перед своим уходом администрация президента Дональда Трампа намерена принять дополнительные меры против российского газопровода.
Курс рубля оказался занижен на 68% по «индексу бигмака»
Курс российской валюты к доллару США сильно занижен, заявили эксперты журнала The Economist, которые выпустили обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, американская валюта должна стоить не свыше 74 рублей, а менее 24 рублей.
Блогер Илья Варламов и активист Петр Верзилов задержаны в Южном Судане. Верзилов, Варламов, жена последнего Любовь и директор Европейской гимназии Иван Боганцев были задержаны в городе Капуэту.
Умер российский актер Денис Карасев
kino-teatr.ru
Актер Денис Карасев скончался. По информации канала, некоторое время назад артист почувствовал недомогание в своей квартире в центре Москвы.
Президента Армении экстренно госпиталазировали с осложнениями от ковида
Президент Армении Армен Саркисян, зараженный коронавирусом, был госпитализирован с осложнением состояния здоровья. До этого политик проходил лечение в домашних условиях.