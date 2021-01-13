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Пока вы не уснули: военные НАТО высадились на российский корабль 

Елена Прошина 6 минут назад
Пока вы не уснули: военные НАТО высадились на российский корабль
Фото: globallookpress.com
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Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поручил начать массовую прививочную кампанию населения РФ от коронавируса.
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В Германии восхитились российским «танком на стероидах»

Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
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ФСБ обезвредила банду в Петербурге

Сотрудники ФСБ и ГСУ МВД выявили организованную преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями и вымогательствами в Петербурге. Задержали предполагаемого лидера ОПГ.
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В США впервые за 70 лет казнили женщину

Смерть женщины констатировали 13 января в 01:31 по местному времени. В 2004 году Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины.
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Военные НАТО высадились на российский корабль

Военные НАТО высадились на российский грузовой корабль. Вчера днем в водах Средиземного моря корабль Военно-морских сил Греции стал преследовать российское грузовое судно «Адлер» и приказало ему остановиться.
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США пригрозили участникам «Северного потока — 2» санкциями

Госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний о риске введения против них санкций из-за помощи в строительстве газопровода «Северный поток — 2». По словам инсайдеров, перед своим уходом администрация президента Дональда Трампа намерена принять дополнительные меры против российского газопровода.
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Курс рубля оказался занижен на 68% по «индексу бигмака»

Курс российской валюты к доллару США сильно занижен, заявили эксперты журнала The Economist, которые выпустили обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, американская валюта должна стоить не свыше 74 рублей, а менее 24 рублей.
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Варламова и Верзилова задержали в Южном Судане

Блогер Илья Варламов и активист Петр Верзилов задержаны в Южном Судане. Верзилов, Варламов, жена последнего Любовь и директор Европейской гимназии Иван Боганцев были задержаны в городе Капуэту.
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Умер российский актер Денис Карасев

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Актер Денис Карасев скончался. По информации канала, некоторое время назад артист почувствовал недомогание в своей квартире в центре Москвы.
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Президента Армении экстренно госпиталазировали с осложнениями от ковида

Президент Армении Армен Саркисян, зараженный коронавирусом, был госпитализирован с осложнением состояния здоровья. До этого политик проходил лечение в домашних условиях.
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Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии 11
В мире , Денис Карасев , Петр Верзилов , Иван Боганцев , Армен Саркисян , Дональд Трамп , Владимир Путин , Илья Варламов , ФСБ , Администрация Президента РФ , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Кино-Театр.Ру , The Economist , ИТАР-ТАСС , Reuters
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