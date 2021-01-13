Пока вы не уснули: военные НАТО высадились на российский корабль 

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Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поручил начать массовую прививочную кампанию населения РФ от коронавируса.

В Германии восхитились российским «танком на стероидах»

Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».

ФСБ обезвредила банду в Петербурге

Сотрудники ФСБ и ГСУ МВД выявили организованную преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями и вымогательствами в Петербурге. Задержали предполагаемого лидера ОПГ.

В США впервые за 70 лет казнили женщину

Смерть женщины констатировали 13 января в 01:31 по местному времени. В 2004 году Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины.

Военные НАТО высадились на российский корабль

Военные НАТО высадились на российский грузовой корабль. Вчера днем в водах Средиземного моря корабль Военно-морских сил Греции стал преследовать российское грузовое судно «Адлер» и приказало ему остановиться.

США пригрозили участникам «Северного потока — 2» санкциями

Курс рубля оказался занижен на 68% по «индексу бигмака»

Курс российской валюты к доллару США сильно занижен, заявили эксперты журнала The Economist, которые выпустили обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, американская валюта должна стоить не свыше 74 рублей, а менее 24 рублей.

Варламова и Верзилова задержали в Южном Судане

Блогер Илья Варламов и активист Петр Верзилов задержаны в Южном Судане. Верзилов, Варламов, жена последнего Любовь и директор Европейской гимназии Иван Боганцев были задержаны в городе Капуэту.

Умер российский актер Денис Карасев

kino-teatr.ru

Актер Денис Карасев скончался. По информации канала, некоторое время назад артист почувствовал недомогание в своей квартире в центре Москвы.

Президента Армении экстренно госпиталазировали с осложнениями от ковида