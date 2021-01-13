Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».

Как отмечает автор статьи, машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны, передает РИА «Новости»

«Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», — пишет журналист.

Автор статьи констатирует, что в разработке «Терминатора» четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. Можно предположить, что «Терминатор» станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист.

В начале января сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

«Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.