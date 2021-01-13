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Москва

В Германии оценили российский «танк на стероидах» БМПТ «Терминатор» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
Как отмечает автор статьи, машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны, передает РИА «Новости».

«Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», — пишет журналист.

Автор статьи констатирует, что в разработке «Терминатора» четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. Можно предположить, что «Терминатор» станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист.
В начале января сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
«Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.
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Армия , Видео , РИА Новости
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