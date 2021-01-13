Варламова и Верзилова задержали в Южном Судане 

Блогер Илья Варламов и активист Петр Верзилов задержаны в Южном Судане. Об этом сам Верзилов рассказал «Медиазоне».
Верзилов, Варламов, жена последнего Любовь и директор Европейской гимназии Иван Боганцев были задержаны в городе Капуэту. По словам Верзилова, в местном аэропорту сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багаже Варламова пульт от дрона, а сам дрон — нет, потому что тот был изъят у него в Уганде, сочли это подозрительным, сняли россиян с рейса и доставили в отдел полиции.
«Нас пытаются допрашивать и изъять телефоны. Мы их не даем. Уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь», — рассказал Верзилов.
В июле, как сообщал «Рамблер», журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской республике. На днях заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов рассказал, что после изучения всех установленных обстоятельств произошедшего российские следователи пришли к выводу, что мотивом убийства было ограбление.