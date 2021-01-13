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Москва

В США впервые за 70 лет казнили женщину 

Говорит Москва и ещё 3 48 минут назад
Смерть женщины констатировали 13 января в 01:31 по местному времени.
В 2004 году Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины. Изначально предполагалось, что приговор приведут в исполнение 8 декабря, а затем по решению суда казнь отложили до 12 января. Суд в Индиане отсрочил приведение смертного приговора в исполнение, однако Верховный суд США отклонил это решение. Адвокат женщины заявила, что власти США нарушили закон, казнив человека с психическим заболеванием.
В июле Верховный суд США отменил задержку казней в федеральных тюрьмах страны. С этого момента приговор привели в исполнение для 11 осуждённых. Восстановление смертной казни на федеральном уровне имеет символическое значение для Соединённых Штатов.
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В мире , Видео , США
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