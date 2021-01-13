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Умер российский актер Денис Карасев 

Артём Кульша 1 час назад
Умер российский актер Денис Карасев
Фото: www.kino-teatr.ru
Актер Денис Карасев скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, некоторое время назад артист почувствовал недомогание в своей квартире в центре Москвы. На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи, однако они не сумели ему помочь. Согласно предварительным данным, причиной смерти Карасева стала сердечная недостаточность.
Карасеву, как сообщал «Рамблер», было 57 лет. Он родился в Иркутской области, учился в ГИТИСе, играл в театре Ленком и театре имени Маяковского. Актер известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Притяжение», «Дальнобойщики», «Сволочи», «Мы из будущего 2», «Адмиралъ», «Грозный», «Я — кукла», «Каменская 3» и «В круге первом».
Позавчера продюсер Андрей Разин сообщил, что его коллега Владимир Кауфман умер. Он назвал его величайшим продюсером Советского Союза и современной России. Кауфман продюсировал пародиста Виктора Чистякова, певца Константина Легостаева и группу «Дискомафия» и был режиссером-постановщиком программы «Белые розы белой зимой. 20 лет спустя», участие в которой приняли певец Юрий Шатунов, Верка Сердючка и группа «Ласковый май».
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Комментарии 4
Общество , Денис Карасев , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Константин Легостаев , Виктор Чистяков
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