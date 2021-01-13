Умер российский актер Денис Карасев 

По информации канала, некоторое время назад артист почувствовал недомогание в своей квартире в центре Москвы. На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи, однако они не сумели ему помочь. Согласно предварительным данным, причиной смерти Карасева стала сердечная недостаточность.

Карасеву, как сообщал «Рамблер», было 57 лет. Он родился в Иркутской области, учился в ГИТИСе, играл в театре Ленком и театре имени Маяковского. Актер известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Притяжение», «Дальнобойщики», «Сволочи», «Мы из будущего 2», «Адмиралъ», «Грозный», «Я — кукла», «Каменская 3» и «В круге первом».