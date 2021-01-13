ФСБ обезвредила банду в Петербурге 

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Сотрудники ФСБ ГСУ МВД выявили организованную преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями и вымогательствами в Петербурге , сообщила пресс-служба управления ФСБ по городу и области.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий… пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к совершению разбойных нападений и вымогательств», — цитирует сообщение спецслужбы РИА «Новости».

По этим данным, задержали предполагаемого лидера ОПГ. Из его квартиры изъяли значимые для расследования дела о разбое и вымогательстве документы. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.