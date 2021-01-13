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Москва

ФСБ обезвредила банду в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Сотрудники ФСБ и ГСУ МВД выявили организованную преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями и вымогательствами в Петербурге, сообщила пресс-служба управления ФСБ по городу и области.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий… пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к совершению разбойных нападений и вымогательств», — цитирует сообщение спецслужбы РИА «Новости».

По этим данным, задержали предполагаемого лидера ОПГ. Из его квартиры изъяли значимые для расследования дела о разбое и вымогательстве документы. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.
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В декабре ФСБ задержала в 13 регионах России 28 подпольных оружейников. Правоохранительные органы ликвидировали 11 подпольных мастерских.
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Происшествия , Видео , ФСБ , МВД , РИА Новости , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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