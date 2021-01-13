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Президента Армении экстренно госпиталазировали 

Павел Тиунов 55 минут назад
Президента Армении экстренно госпиталазировали с осложнениями от ковида
Фото: ТАСС
Президент Армении Армен Саркисян, зараженный коронавирусом, был госпитализирован с осложнением состояния здоровья, сообщает РИА Новости. До этого политик проходил лечение в домашних условиях.
Диагноз COVID-19 был поставлен Саркисяну в начале января английскими медиками. Новый год политик встретил в Лондоне с семьёй и внуками. В столице Великобритании он также перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. При этом врачи отметили у главы Армении симптомы заражения коронавирусной инфекцией. «Ковидом» заболела и его жена. Обоим было предписано соблюдение режима самоизоляции и лечение на дому. На родину Саркисяна пообещали отпустить после того, как его состояние стабилизируется.
13 января стало известно, что президент Армении был госпитализирован с осложнениями. У него отмечается повышенная температура и признаки двусторонней пневмонии.

«Течение болезни пока сложное», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы республики.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия до 1 февраля продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Речь о новом ранее не известном виде инфекции, который распространяется гораздо быстрее (до 70%) его аналогов. При этом ученые до сих пор не пришли к единому мнению, насколько опасен коронавирус-мутант для человека.
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В мире , Армен Саркисян , РИА Новости
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