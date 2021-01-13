Военные НАТО высадились на российский корабль 

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Военные НАТО высадились на российский грузовой корабль. Об этом сообщает Avia.pro.

По информации издания, вчера днем в водах Средиземного моря корабль Военно-морских сил Греции стал преследовать российское грузовое судно «Адлер» и приказало ему остановиться. Экипаж подчинился. После этого на борт корабля взошли греческие военные.

Они проверили судно на наличие на борту вооружения, которое могло бы направляться из России в Ливию в нарушение эмбарго на поставки туда оружия, введенного ООН . Такового там обнаружено не было.

«Специалисты не исключают, что Россия может начать действовать в Средиземном море аналогичным образом, досматривая корабли НАТО, следующие в Ливию», — сообщает Avia.pro.