Военные НАТО высадились на российский корабль 

По информации издания, вчера днем в водах Средиземного моря корабль Военно-морских сил Греции стал преследовать российское грузовое судно «Адлер» и приказало ему остановиться. Экипаж подчинился. После этого на борт корабля взошли греческие военные.
Они проверили судно на наличие на борту вооружения, которое могло бы направляться из России в Ливию в нарушение эмбарго на поставки туда оружия, введенного ООН. Такового там обнаружено не было.
«Специалисты не исключают, что Россия может начать действовать в Средиземном море аналогичным образом, досматривая корабли НАТО, следующие в Ливию», — сообщает Avia.pro.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин заявил, что самолеты НАТО провели беспрецедентную операцию против России. Они отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории Южного военного округа. С этой целью самолеты приблизились к государственной границе на 15 километров и вели разведку территории на глубину до 600 километров.