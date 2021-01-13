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Москва

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян 

Артём Кульша 16 минут назад
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поручил начать массовую прививочную кампанию населения РФ от коронавируса. Заседание в режиме онлайн транслирует РИА Новости.
Путин подчеркнул, что считает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самой лучшей в мире. Также на совещании Путин поручил уже со следующей недели приступить к вакцинации всех россиян независимо от рода деятельности. При этом он отметил, что к 18 января должна быть подготовлена вся соответствующая необходимая инфраструктура.
В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
Ранее, как сообщал «Рамблер», авторитетный журнал Science назвал открытие, которое стало научным прорывом в 2021 году. Им стали разработки вакцины от коронавируса, в числе которых и первый в мире зарегистрированный антивирус — отечественный «Спутник V».
В начале декабря в разных регионах России началась масштабная вакцинация от коронавируса среди людей, входящих в группы риска: работников образования, здравоохранения, соцзащиты населения.
В Москве шведские журналисты, побывавшие на вакцинации российских медиков, восторженно отозвались о начале прививочной кампании в РФ. Российский препарат «Спутник V» они назвали «патриотическим проектом», которым гордятся многие жители страны. Россияне, уверяют сотрудники СМИ, гордятся тем, что РФ первая в мире начала вакцинацию.
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Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
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