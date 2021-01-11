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Москва

Пока вы не уснули: в Эстонии захотели присоединиться к РФ 

Елена Прошина 28 минут назад
Пока вы не уснули: в Эстонии захотели присоединиться к России
Фото: ТАСС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус

Ученые из России и Узбекистана выяснили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирусную инфекцию, в том числе мутации вируса, не навредив при этом человеку.

"Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины", — уточнили в пресс-службе.

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Яценюк купил за $400 тыс. билет на инаугурацию Байдена

«В команде Яценюка хотят использовать общую фотографию с Байденом для информационной кампании в Украине, цель которой сформировать мнение в ОП о влиянии экс-премьера», — говорится в сообщении.

Таким образом, Яценюк якобы хочет вернуться в украинскую политику, как коммуникатор с новой администрацией Байдена.
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В Эстонии предложили референдум о присоединении к России

В декабре эстонский парламент поддержал в первом чтении проект закона о проведении референдума о том, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.
Второе чтение запланировано на 13 января. К нему депутаты от оппозиционных партий подали более девяти тысяч поправок, зачастую не имеющих отношения к теме брака, в попытке блокировать работу парламента.
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Москвичей призвали готовиться к опасной погодной аномалии

Погода в Москве в течение наступившей недели будет по-настоящему зимней. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Вечерней Москве».
Сегодня с севера Сибири в центр европейского континента начнет перемещаться холодный воздух, а в дальнейшем — холодный воздух с юга Сибири.
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Офицер полиции Капитолия покончил с собой

Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники.
Агентство не уточнило, связана ли случившееся со штурмом Капитолия. Подчеркивается, что в воскресенье американские власти объявили о смерти 51-летнего полицейского, не сообщив причины.
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В ПФР разъяснили, кто досрочно выйдет на пенсию в 2021 году

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, кто может претендовать на досрочную пенсию в 2021 году. Как сообщается на сайте фонда, повышение пенсионного возраста не коснулось работников горячих цехов и железнодорожной отрасли.
Также раньше выйти на пенсию могут члены плавательного состава (работники гражданского морского, речного флота и рыбной промышленности, военнослужащие и гражданский персонал военно-морского флота) и летного состава гражданской авиации, работники на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, спасатели и водители общественного транспорта.
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Умер эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

соцсети
Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов, который регулярно выступал в СМИ в качестве эксперта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Канал напомнил, что Виноградов выступал в качестве спикера по самым разнообразным темам, связанным с криминалом. Он стал одним из первых экспертов, у которых стали массово брать комментарии российские СМИ.
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МИД Украины пригласил Россию на саммит по Крыму

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал Крым «открытой раной» России, на которую Украина «хорошо насыпала соль».
Как сообщает «Обозреватель», Кулеба заявил, что Киев готов обсудить судьбу полуострова с Россией в рамках «Крымской платформы».
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Чиновников предостерегли от общения в новой версии WhatsApp

Обновление пользовательского соглашения WhatsApp ставит вопрос о необходимости прекращения ведения российскими чиновниками рабочих чатов в этом мессенджере.
Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.
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Казахстан приостановил транзит нефти через Россию

Транзит казахской нефти через Россию был приостановлен из-за сильных морозов, сообщает Interfax. В нескольких регионах Казахстана отмечаются перебои с электроэнергией.
Новость журналистам сообщил пресс-секретарь президента российской трубопроводной монополии Игорь Демин. Он отметил, что две области на севере Казахстана из-за сильных морозов были полностью обесточены.
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Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
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В мире , Михаил Виноградов , Дмитрий Кулеба , Игорь Демин , МИД , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters
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