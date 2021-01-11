Пока вы не уснули: в Эстонии захотели присоединиться к России

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Ученые из России и Узбекистана выяснили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирусную инфекцию, в том числе мутации вируса, не навредив при этом человеку.

"Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины", — уточнили в пресс-службе.

«В команде Яценюка хотят использовать общую фотографию с Байденом для информационной кампании в Украине, цель которой сформировать мнение в ОП о влиянии экс-премьера», — говорится в сообщении.

Таким образом, Яценюк якобы хочет вернуться в украинскую политику, как коммуникатор с новой администрацией Байдена.

В декабре эстонский парламент поддержал в первом чтении проект закона о проведении референдума о том, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.

Второе чтение запланировано на 13 января. К нему депутаты от оппозиционных партий подали более девяти тысяч поправок, зачастую не имеющих отношения к теме брака, в попытке блокировать работу парламента.

Погода в Москве в течение наступившей недели будет по-настоящему зимней. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Вечерней Москве».

Сегодня с севера Сибири в центр европейского континента начнет перемещаться холодный воздух, а в дальнейшем — холодный воздух с юга Сибири.

Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники.

Агентство не уточнило, связана ли случившееся со штурмом Капитолия. Подчеркивается, что в воскресенье американские власти объявили о смерти 51-летнего полицейского, не сообщив причины.

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, кто может претендовать на досрочную пенсию в 2021 году. Как сообщается на сайте фонда, повышение пенсионного возраста не коснулось работников горячих цехов и железнодорожной отрасли.

Также раньше выйти на пенсию могут члены плавательного состава (работники гражданского морского, речного флота и рыбной промышленности, военнослужащие и гражданский персонал военно-морского флота) и летного состава гражданской авиации, работники на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, спасатели и водители общественного транспорта.

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Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов, который регулярно выступал в СМИ в качестве эксперта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Канал напомнил, что Виноградов выступал в качестве спикера по самым разнообразным темам, связанным с криминалом. Он стал одним из первых экспертов, у которых стали массово брать комментарии российские СМИ.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал Крым «открытой раной» России, на которую Украина «хорошо насыпала соль».

Как сообщает «Обозреватель», Кулеба заявил, что Киев готов обсудить судьбу полуострова с Россией в рамках «Крымской платформы».

Обновление пользовательского соглашения WhatsApp ставит вопрос о необходимости прекращения ведения российскими чиновниками рабочих чатов в этом мессенджере.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Транзит казахской нефти через Россию был приостановлен из-за сильных морозов, сообщает Interfax. В нескольких регионах Казахстана отмечаются перебои с электроэнергией.