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В Эстонии предложили референдум о присоединении к России 

Артём Кульша 44 минуты назад
Оппозиционные депутаты предложили вынести на референдум вопрос о присоединении Эстонии к России. Об этом сообщает РИА Новости.
В декабре эстонский парламент поддержал в первом чтении проект закона о проведении референдума о том, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. Второе чтение запланировано на 13 января. К нему депутаты от оппозиционных партий подали более девяти тысяч поправок, зачастую не имеющих отношения к теме брака, в попытке блокировать работу парламента.
В частности, депутаты от Партии реформ предложили внести поправку к законопроекту с вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?».
На днях премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал невозможным вынесение этого вопроса на референдум, потому что в Конституции сказано, что Эстония — независимая и суверенная демократическая республика.
Глава МИД Эстонии раскритиковал идею о присоединении к России
В свою очередь, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас назвал это предложение направленным против независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые квалифицируются как государственная измена. Позднее соавтор инициативы Урмас Круузе объявил об ее отзыве. Он объяснил, что выступил с этим предложением с целью обратить внимание на абсурдность референдума о браке.
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В мире , Видео , МИД
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