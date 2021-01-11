Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Общественной палате предложили чиновникам отказаться от рабочих чатов в WhatsApp 

ТАСС 58 минут назад
Обновление пользовательского соглашения WhatsApp ставит вопрос о необходимости прекращения ведения российскими чиновниками рабочих чатов в этом мессенджере. Такое мнение в беседе с ТАСС в понедельник высказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

"Год начался очень динамично, исполняются все наши мрачные прогнозы и предостережения, которые Общественная палата РФ делала в декабре, когда я представил 15 новых главных информационных угроз для гражданского общества. Этот список, во-первых, пополняется, но там одной из угроз была цензура на площадках западных социальных медиа. Вот мы видим, что происходит", — сказал Малькевич.

По его мнению, в связи с обновлением пользовательского соглашения мессенджера "российским чиновникам следует перестать общаться в WhatsApp по рабочим вопросам".
Личные данные пользователей WhatsApp будут переданы Facebook

"Это ставит прежде всего очень серьезный вопрос перед структурами государственной власти России, особенно в регионах, потому что не секрет, что в каждом регионе страны чиновники ведут активную служебную переписку через WhatsApp, создают рабочие чаты. Такие же чаты пользуются популярностью у журналистов, представителей бизнеса. Поэтому надо понимать, что вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб", — отметил член ОП.

Он подчеркнул, что в этой связи также необходимо "приложить просто неимоверные усилия для того, чтобы с осени запустить в школах и вузах предметы медиаграмотности". "Об этом говорила секретарь ОП РФ Лидия Михеева. То есть у нас нет времени на раскачку", — добавил Малькевич.
Он напомнил о позиции корпораций Google и Apple по удалению сервиса микроблогов Parler, а также блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа в западных соцсетях. "Это говорит о том, что абсолютно правильной была история с предустановкой российских приложений, российских программ на смартфоны, продающиеся у нас. Потому что мы видим, как в мгновение ока могут выбрасывать неугодных из социальных сетей, неугодные программы или приложения. Это очень серьезная история", — заключил член ОП.
ТАСС: последние новости
В Конгрессе США заявили, что импичмент Трампа могут инициировать в середине будущей недели В Конгрессе США заявили, что импичмент Трампа могут инициировать в середине будущей недели На выборы главы Сургута заявилось рекордное число кандидатов На выборы главы Сургута заявилось рекордное число кандидатов Глава Хакасии назначил нового министра культуры республики Глава Хакасии назначил нового министра культуры республики
Комментарии 75
Политика , Видео , Александр Малькевич , Лидия Михеева , Дональд Трамп , Общественная палата России , Apple , Google , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
03:39
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
Шоу-бизнес Общество
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
00:40
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
Происшествия
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
00:44
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
Армия Войска
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
00:24
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
Происшествия
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение