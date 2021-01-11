Обновление пользовательского соглашения WhatsApp ставит вопрос о необходимости прекращения ведения российскими чиновниками рабочих чатов в этом мессенджере. Такое мнение в беседе с ТАСС в понедельник высказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

"Год начался очень динамично, исполняются все наши мрачные прогнозы и предостережения, которые Общественная палата РФ делала в декабре, когда я представил 15 новых главных информационных угроз для гражданского общества. Этот список, во-первых, пополняется, но там одной из угроз была цензура на площадках западных социальных медиа. Вот мы видим, что происходит", — сказал Малькевич.

По его мнению, в связи с обновлением пользовательского соглашения мессенджера "российским чиновникам следует перестать общаться в WhatsApp по рабочим вопросам".

"Это ставит прежде всего очень серьезный вопрос перед структурами государственной власти России, особенно в регионах, потому что не секрет, что в каждом регионе страны чиновники ведут активную служебную переписку через WhatsApp, создают рабочие чаты. Такие же чаты пользуются популярностью у журналистов, представителей бизнеса. Поэтому надо понимать, что вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб", — отметил член ОП.

Он подчеркнул, что в этой связи также необходимо "приложить просто неимоверные усилия для того, чтобы с осени запустить в школах и вузах предметы медиаграмотности". "Об этом говорила секретарь ОП РФ Лидия Михеева . То есть у нас нет времени на раскачку", — добавил Малькевич.