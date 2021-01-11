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Яценюк купил за $400 тыс. билет на инаугурацию Байдена — СМИ 

Украина.ру 1 час назад
Яценюк купил за $400 тыс. билет на инаугурацию Байдена
Фото: Reuters
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк купил билет за 400 тысяч долларов на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена, пишет 11 января Telegram-канал «Сплетница».
Отмечается, что в услугу входит фотография с новым президентом США.

«В команде Яценюка хотят использовать общую фотографию с Байденом для информационной кампании в Украине, цель которой сформировать мнение в ОП о влиянии экс-премьера», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, таким образом, Яценюк якобы хочет вернуться в украинскую политику, как коммуникатор с новой администрацией Байдена.
Инаугурация Байдена состоится 20 января.
После отставки Яценюка в 2016 году с должности премьера Украины, он ушел из большой политики. Спустя несколько лет, 21 мая прошлого года Яценюк неожиданно объявился в Черновицкой области с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который наравне с главой государства является самым влиятельным украинским политиком.
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В мире , Джозеф Байден , Арсений Яценюк , Арсен Аваков , США
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