Яценюк купил за $400 тыс. билет на инаугурацию Байдена

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Отмечается, что в услугу входит фотография с новым президентом США.

«В команде Яценюка хотят использовать общую фотографию с Байденом для информационной кампании в Украине, цель которой сформировать мнение в ОП о влиянии экс-премьера», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, таким образом, Яценюк якобы хочет вернуться в украинскую политику, как коммуникатор с новой администрацией Байдена.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.