Яценюк купил за $400 тыс. билет на инаугурацию Байдена

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк купил билет за 400 тысяч долларов на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена, пишет 11 января Telegram-канал «Сплетница».
Отмечается, что в услугу входит фотография с новым президентом США.
«В команде Яценюка хотят использовать общую фотографию с Байденом для информационной кампании в Украине, цель которой сформировать мнение в ОП о влиянии экс-премьера», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, таким образом, Яценюк якобы хочет вернуться в украинскую политику, как коммуникатор с новой администрацией Байдена.
Инаугурация Байдена состоится 20 января.
После отставки Яценюка в 2016 году с должности премьера Украины, он ушел из большой политики. Спустя несколько лет, 21 мая прошлого года Яценюк неожиданно объявился в Черновицкой области с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который наравне с главой государства является самым влиятельным украинским политиком.