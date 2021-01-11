МИД Украины пригласил Россию на саммит по Крыму 

Как писал «Рамблер», создание «Крымской платформы» ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский

Он отмечал, что за шесть лет никто так и не создал платформы для обсуждения проблемы полуострова. Целью этой платформы должна стать «консолидация политики непризнания» российского Крыма международным сообществом.

Кулеба обратил внимание на «бурную реакцию» со стороны России, которую вызвали новости о платформе.

«Судя по опросам, реакции медиа, экспертов внешней политики — с этой инициативой мы попали просто в яблочко. Я постоянно подчеркиваю: мы потеряем Крым тогда, когда у нас за него перестанет болеть душа», — заявил министр.

Он отметил, что российские политики называют вопрос Крыма закрытым, но, судя по реакции на «Крымскую платформу», это не так.

«Крым для России — открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», — подчеркнул Кулеба.

По его мнению, Россия будет прилагать усилия «на разведывательных уровнях», чтобы минимизировать успех «Крымской платформы», но Украина все еще ждет Москву на переговорах.

«Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма», — заключил он.