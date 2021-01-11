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Ученые придумали, как уничтожить коронавирус 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Ученые из России и Узбекистана выяснили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирусную инфекцию, в том числе мутации вируса, не навредив при этом человеку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета (УрФУ).
К такому выводу пришли специалисты из УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан.

"Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины", — уточнили в пресс-службе.

Ученые определили, что поврежденные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к ультрафиолету, чем молекулы здоровых клеток.
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Впоследствии эксперты пришли к выводу, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток. В настоящее время коллектив ученых работает над разработкой методики лечения.
Специалисты отметили, что радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в частности его мутации.
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Наука , Видео , Наука и техника , РАН , Узбекистан
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