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Москва

Скончался эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
Умер эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Фото: соцсети
Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов, который регулярно выступал в СМИ в качестве эксперта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Канал напомнил, что Виноградов выступал в качестве спикера по самым разнообразным темам, связанным с криминалом. Он стал одним из первых экспертов, у которых стали массово брать комментарии российские СМИ.
При этом Telegram-канал не уточнил, что именно стало причиной смерти Михаила Виноградова.
В свою очередь в сообщении в аккаунте программы «Битва экстрасенсов» отмечается, что Михаил Виноградов умер 1.01.2021 года в возрасте 82 лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве скончался народный артист России, режиссер Роман Виктюк. Трагичную новость журналистам сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка. Режиссеру было 84 года.
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Общество , Михаил Виноградов , Роман Виктюк
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