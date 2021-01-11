Умер эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов , который регулярно выступал в СМИ в качестве эксперта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Канал напомнил, что Виноградов выступал в качестве спикера по самым разнообразным темам, связанным с криминалом. Он стал одним из первых экспертов, у которых стали массово брать комментарии российские СМИ.

При этом Telegram-канал не уточнил, что именно стало причиной смерти Михаила Виноградова.

В свою очередь в сообщении в аккаунте программы «Битва экстрасенсов» отмечается , что Михаил Виноградов умер 1.01.2021 года в возрасте 82 лет.