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Москва

Москвичам пообещали «трескучие морозы» 

Артём Кульша 1 час назад
Руководитель Гидрометцентра пообещал москвичам «трескучие морозы»
Фото: ТАСС
Погода в Москве в течение наступившей недели будет по-настоящему зимней. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Вечерней Москве».
Сегодня с севера Сибири в центр европейского континента начнет перемещаться холодный воздух, а в дальнейшем — холодный воздух с юга Сибири. В результате этого сегодня днем температура воздуха в столице составит -9…-11 градусов, завтра — -13…-11 градусов (ночью — -23…-18 градусов), в среду — -19…-14 градусов (-21…-16 градусов), в четверг — -18…-13 градусов (-17…-12 градусов), в пятницу — -15…-10 градусов (-18…-13 градусов), в субботу — -17…-12 градусов.

«Погода будет по-настоящему зимняя. Нас ждут трескучие морозы. Это очень заметно низкая температура. Очень не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода», — отметил Вильфанд.

Он рассказал, что температура -15 градусов — ниже нормы на восемь-девять градусов, а период холода в Москве будет продолжительным. Синоптик добавил, что на будущей неделе уровень снежного покрова (20-26 сантиметров) будет подпитываться небольшим снегом, а атмосферное давление не будет сильно колебаться — в начале недели составит 748 миллиметров ртутного столба, в середине — 751, позже — 743-745.

«По поводу давления беспокоиться не о чем. Оно будет меняться совершенно несущественно», — сообщил он.

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Погода , Новости Москвы
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