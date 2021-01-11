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AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания 

РИА Новости 44 минуты назад
Офицер полиции Капитолия покончил с собой
Фото: EPA
Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники.
Агентство не уточнило, связана ли случившееся со штурмом Капитолия. Подчеркивается, что в воскресенье американские власти объявили о смерти 51-летнего полицейского, не сообщив причины.
Либенгуд работал в этой службе с 2005 года, до этого там служил его отец.
Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах главы государства.
Полицию Капитолия предупреждали о возможных беспорядках
В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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