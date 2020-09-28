Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пока вы не уснули: озвучена новая версия крушения МН17 

Сергей Василенок 26 минут назад
Пока вы не уснули: озвучена новая версия крушения МН17
Фото: Reuters
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Война в Карабахе добралась до Ирана

Снаряды Армии Азербайджана и/или Вооруженных сил Армении упали на территории Ирана. Об этом сообщает «Ридовка» (Readovka).
Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Читать новость полностью

России приготовили новую расплату за Крымский мост

Евросоюз внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица за строительство Крымского моста, пишет ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста», — сказал источник.

Читать новость полностью

Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах

Минобороны Армении Facebook
Более 20 тысяч добровольцев из России намерены присоединиться к боевым действиям в Нагорном Карабахе на стороне Армении. Об этом президент Союза армян России Ара Абрамян сообщил «Подъему».

«Это широкомасштабная спланированная акция Азербайджана и Турции. Это какой-то садизм, бандитизм, терроризм!» — прокомментировал сегодня Абрамян.

Читать новость полностью

Тихановская обратилась к Макрону насчет Путина

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник призвала президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в стране и выразила надежду, что французский лидер сможет привлечь президента РФ Владимира Путина к началу диалога, сообщает агентство Франс Пресс.

"Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он был бы, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве", — заявил Тихановская в интервью агентству.

Читать новость полностью

Пришло время: Эрдоган заявил о войне за Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана». Об этом сообщает ТАСС.

«Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться», — заявил он.

Читать новость полностью

Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи

В Сочи 42-летний отельер был убит родственниками 17-летней девушки, с которой у него произошел любовный роман, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на местные издания.
По информации СМИ, 42-летний мужчина управлял гостиницей в Сочи, принадлежащей его родителям. В этот период на работу в дом отдыха устроилась 17-летняя девушка. У отельера и горничной сложились романтические отношения. Идиллия продолжалась до тех пор, как о любовной связи не узнали родственники несовершеннолетней.
Читать новость полностью

"Украина исчезнет через пять-семь лет"

Украина перестанет существовать в качестве цивилизованного государства через пять-семь лет. Об этом экономист Алексей Зубец заявил «Украине.ру».
Зубец, как сообщал «Рамблер», — директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России. Сегодня он заявил о неизбежности того, что с каждым годом Украина будет безвозвратно терять признаки, которые делают государство членом цивилизованного мирового сообщества, и все больше будет принимать вид несостоявшегося государства.
Читать новость полностью

В Москве массово закрывают магазины

В Москве за последние двое суток была приостановлена работа ещё 13 магазинов. Причиной послужило несоблюдение масочного режима.
Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, что власти в очередной раз просят всех соблюдать масочно-перчаточный режим и «не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве».
Читать новость полностью

Озвучена неудобная для Украины версия крушения МН17

Военнослужащие Украины могли сбить малазийский «Боинг» в Донбассе в ответ на попытку ополченцев сбить украинские истребители. Такую версию событий, как сообщает «ПолитРоссия», предложил нидерландский журналист Эрик ван де Бик.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
Читать новость полностью

Доллар побил полугодовой рекорд

Курс рубля в последние минуты усилил снижение, доллар подскочил до 79 рублей, впервые со 2 апреля, а евро уже обновил максимум с января 2016 года, на фоне падения котировок нефти более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.
Читать новость полностью
Комментарии 9
В мире , Ара Абрамян , Алексей Зубец , Светлана Тихановская , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , ЕС , Правительство РФ , Московская биржа , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , France-Presse , Reuters , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
04:51
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
Армия
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Роспотребнадзор оценил вероятность карантина
00:25
Роспотребнадзор оценил вероятность карантина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение