Пока вы не уснули: озвучена новая версия крушения МН17 

ВКонтакте, Одноклассники. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест , слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Снаряды Армии Азербайджана и/или Вооруженных сил Армении упали на территории Ирана. Об этом сообщает «Ридовка» (Readovka).

Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Евросоюз внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица за строительство Крымского моста, пишет ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста», — сказал источник.

Более 20 тысяч добровольцев из России намерены присоединиться к боевым действиям в Нагорном Карабахе на стороне Армении. Об этом президент Союза армян России Ара Абрамян сообщил «Подъему».

«Это широкомасштабная спланированная акция Азербайджана и Турции. Это какой-то садизм, бандитизм, терроризм!» — прокомментировал сегодня Абрамян.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник призвала президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в стране и выразила надежду, что французский лидер сможет привлечь президента РФ Владимира Путина к началу диалога, сообщает агентство Франс Пресс.

"Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он был бы, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве", — заявил Тихановская в интервью агентству.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана». Об этом сообщает ТАСС.

«Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться», — заявил он.

В Сочи 42-летний отельер был убит родственниками 17-летней девушки, с которой у него произошел любовный роман, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на местные издания.

По информации СМИ, 42-летний мужчина управлял гостиницей в Сочи, принадлежащей его родителям. В этот период на работу в дом отдыха устроилась 17-летняя девушка. У отельера и горничной сложились романтические отношения. Идиллия продолжалась до тех пор, как о любовной связи не узнали родственники несовершеннолетней.

Украина перестанет существовать в качестве цивилизованного государства через пять-семь лет. Об этом экономист Алексей Зубец заявил «Украине.ру».

Зубец, как сообщал «Рамблер», — директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России . Сегодня он заявил о неизбежности того, что с каждым годом Украина будет безвозвратно терять признаки, которые делают государство членом цивилизованного мирового сообщества, и все больше будет принимать вид несостоявшегося государства.

В Москве за последние двое суток была приостановлена работа ещё 13 магазинов. Причиной послужило несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, что власти в очередной раз просят всех соблюдать масочно-перчаточный режим и «не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве».

Военнослужащие Украины могли сбить малазийский «Боинг» в Донбассе в ответ на попытку ополченцев сбить украинские истребители. Такую версию событий, как сообщает «ПолитРоссия», предложил нидерландский журналист Эрик ван де Бик.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».