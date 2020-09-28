Война в Карабахе добралась до Ирана 

Снаряды Армии Азербайджана и/или Вооруженных сил Армении упали на территории Ирана . Об этом сообщает «Ридовка» (Readovka).

Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня, по данным «Ридовки», в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе два снаряда, выпущенные одной или обеими сторонами конфликта, приземлись и разорвались в нескольких километрах от иранской деревни Шараф. Армения и Азербайджан граничат с Ираном на юге. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко призвал всех внешних и внутренних игроков конфликта в Нагорном Карабахе проявлять максимальную сдержанность и максимальную осторожность с целью добиться прекращения огня и возобновления переговоров.