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Война в Карабахе добралась до Ирана 

Артём Кульша 21 минуту назад
Снаряды Армии Азербайджана и/или Вооруженных сил Армении упали на территории Ирана. Об этом сообщает «Ридовка» (Readovka).
Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня, по данным «Ридовки», в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе два снаряда, выпущенные одной или обеими сторонами конфликта, приземлись и разорвались в нескольких километрах от иранской деревни Шараф. Армения и Азербайджан граничат с Ираном на юге. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко призвал всех внешних и внутренних игроков конфликта в Нагорном Карабахе проявлять максимальную сдержанность и максимальную осторожность с целью добиться прекращения огня и возобновления переговоров.
В свою очередь, посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил о готовности армянских властей обратиться к властям России за новыми поставками оружия в случае возникновения такой необходимости.
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В мире , Армия , Видео , Война, Карабах , Андрей Руденко , Вардан Тоганян , Азербайджан , Армения , Иран
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