Пришло время: Эрдоган заявил о войне за Азербайджан 

«Рамблер» писал, что 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом позднее в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил с заявлением, в котором отметил, что Азербайджан ждал 30 лет и сейчас самостоятельно решает проблему с Нагорным Карабахом.

«Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться», — заявил он.