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Пришло время: Эрдоган заявил о войне за Азербайджан 

Артём Кульша 16 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана». Об этом сообщает ТАСС.
«Рамблер» писал, что 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом позднее в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил с заявлением, в котором отметил, что Азербайджан ждал 30 лет и сейчас самостоятельно решает проблему с Нагорным Карабахом.

«Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться», — заявил он.

Ранее в МИД Армении заявили о вмешательстве в конфликт Турции, подчеркнув, что она вербует боевиков и перебрасывает в Азербайджан. Также, по данным армянского внешнеполитического ведомства, турецкие инструкторы и военная техника помогают ВС Азербайджана.
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В мире , Армия , Видео , Война, Карабах , Реджеп Эрдоган , МИД , Азербайджан , Армения , Турция
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