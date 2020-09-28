Более 20 тысяч добровольцев из России намерены присоединиться к боевым действиям в Нагорном Карабахе на стороне Армении . Об этом президент Союза армян России Ара Абрамян сообщил «Подъему».

Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

«Это широкомасштабная спланированная акция Азербайджана и Турции. Это какой-то садизм, бандитизм, терроризм!» — прокомментировал сегодня Абрамян.

Он обвинил азербайджанские и турецкие власти в намерении решить армянский вопрос путем убийства всех армян и использовании с этой целью даже пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, так как в настоящее время отправка гуманитарной помощи невозможна из-за ограничения международного авиасообщения.

Также Абрамян сообщил, что со вчерашнего дня 20 тысяч российских армян выразили готовность принять участие в обострившемся конфликте в качестве добровольцев. Сейчас Союз армян России ищет способ отправить их туда.