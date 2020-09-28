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В Сочи отельер подвергся средневековой пытке за роман с 17-летней горничной 

Новая Кубань и ещё 2 1 час назад
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Фото: РИА Новости
В Сочи 42-летний отельер был убит родственниками 17-летней девушки, с которой у него произошел любовный роман, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на местные издания.
По информации СМИ, 42-летний мужчина управлял гостиницей в Сочи, принадлежащей его родителям. В этот период на работу в дом отдыха устроилась 17-летняя девушка. У отельера и горничной сложились романтические отношения. Идиллия продолжалась до тех пор, как о любовной связи не узнали родственники несовершеннолетней. Как передают журналисты, брат девушки потребовал от семьи бизнесмена 1,5 млн рублей. Но когда те отказались платить такую сумму, брат позвал любовника сестры на встречу, где переломал ему руки и ноги и оставил беспомощного умирать в канаве.
Как пишут СМИ, в настоящее время подозреваемый задержан, выясняются все обстоятельства случившегося.
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Происшествия , Сочи
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