Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи

По информации СМИ, 42-летний мужчина управлял гостиницей в Сочи, принадлежащей его родителям. В этот период на работу в дом отдыха устроилась 17-летняя девушка. У отельера и горничной сложились романтические отношения. Идиллия продолжалась до тех пор, как о любовной связи не узнали родственники несовершеннолетней. Как передают журналисты, брат девушки потребовал от семьи бизнесмена 1,5 млн рублей. Но когда те отказались платить такую сумму, брат позвал любовника сестры на встречу, где переломал ему руки и ноги и оставил беспомощного умирать в канаве.