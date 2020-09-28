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Источник рассказал о новых антироссийских санкциях ЕС за Крымский мост 

Газета.Ru 57 минут назад
Евросоюз внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица за строительство Крымского моста, пишет ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста», — сказал источник.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Видео , ЕС , ИТАР-ТАСС
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