Евросоюз внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица за строительство Крымского моста, пишет ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.
«Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста», — сказал источник.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.