Озвучена неудобная для Украины версия крушения МН17 

Военнослужащие Украины могли сбить малазийский «Боинг» в Донбассе в ответ на попытку ополченцев сбить украинские истребители. Такую версию событий, как сообщает «ПолитРоссия», предложил нидерландский журналист Эрик ван де Бик.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. По версии обвинения, ополченцы сбили лайнер из «Бука», который находился в районе населенного пункта Первомайское. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
На днях ван де Бик высказал мнение, что у ополченцев не было причин сбивать воздушное судно намеренно, потому что им это принесло бы исключительно проблемы, а большое количество предохранителей в «Буках» защищают от неправильного опознания цели.
В данной связи он назвал крайне любопытной версию о том, что ополченцы открыли огонь по истребителям Украины, которые присутствовали в небе во время крушения малазийского «Боинга», а один из украинских «Буков» ответным огнем сбил МН17.
«Кто знает, что произошло на самом деле? Правда, возможно, никогда не будет открыта», — добавил журналист.