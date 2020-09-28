Озвучена неудобная для Украины версия крушения МН17 

Военнослужащие Украины могли сбить малазийский «Боинг» в Донбассе в ответ на попытку ополченцев сбить украинские истребители. Такую версию событий, как сообщает «ПолитРоссия», предложил нидерландский журналист Эрик ван де Бик.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

На днях ван де Бик высказал мнение, что у ополченцев не было причин сбивать воздушное судно намеренно, потому что им это принесло бы исключительно проблемы, а большое количество предохранителей в «Буках» защищают от неправильного опознания цели.

В данной связи он назвал крайне любопытной версию о том, что ополченцы открыли огонь по истребителям Украины, которые присутствовали в небе во время крушения малазийского «Боинга», а один из украинских «Буков» ответным огнем сбил МН17.