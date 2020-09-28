«Украина исчезнет через пять-семь лет» 

Зубец, как сообщал «Рамблер», — директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России . Сегодня он заявил о неизбежности того, что с каждым годом Украина будет безвозвратно терять признаки, которые делают государство членом цивилизованного мирового сообщества, и все больше будет принимать вид несостоявшегося государства.

«Как Сомали — на карте это государство как бы и есть, а на местности бал правят полтора десятка мелких царьков и различные банды», — привел пример экономист.

Он объяснил, что в течение шести последних лет Украина лишилась высокопроизводительного промышленного потенциала, без которого технически невозможно поддерживать высокое качество жизни в стране.

Зубец высказал мнение, что еще одним толчком в сторону феодализации Украины станут намеченные на октябрь местные выборы — в настоящее время фаворитами на них являются региональные проекты местных политиков и бизнесменов, а не общеукраинские партии.