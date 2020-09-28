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«Украина исчезнет через пять-семь лет» 

Артём Кульша 47 минут назад
Украина перестанет существовать в качестве цивилизованного государства через пять-семь лет. Об этом экономист Алексей Зубец заявил «Украине.ру».
Зубец, как сообщал «Рамблер», — директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России. Сегодня он заявил о неизбежности того, что с каждым годом Украина будет безвозвратно терять признаки, которые делают государство членом цивилизованного мирового сообщества, и все больше будет принимать вид несостоявшегося государства.

«Как Сомали — на карте это государство как бы и есть, а на местности бал правят полтора десятка мелких царьков и различные банды», — привел пример экономист.

Он объяснил, что в течение шести последних лет Украина лишилась высокопроизводительного промышленного потенциала, без которого технически невозможно поддерживать высокое качество жизни в стране.
Зубец высказал мнение, что еще одним толчком в сторону феодализации Украины станут намеченные на октябрь местные выборы — в настоящее время фаворитами на них являются региональные проекты местных политиков и бизнесменов, а не общеукраинские партии.

«Крах майданной власти неотвратим, и ресурса системы не хватит более чем на пять-семь лет. Что будет дальше? Посмотрите на Молдавию. То же самое мы увидим на территории Украины — слабую, разрываемую внутренними противоречиями аграрную страну без промышленности, где живут только старики и дети, потому что взрослые разъехались на заработки за границу», — считает экономист.

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В мире , Видео , Украина , Алексей Зубец , Правительство РФ
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