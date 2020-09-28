Тихановская обратилась к Макрону насчет Путина

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Тихановская призвала Макрона привлечь Путина к диалогу в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник призвала президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в стране и выразила надежду, что французский лидер сможет привлечь президента РФ Владимира Путина к началу диалога, сообщает агентство Франс Пресс.

"Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он был бы, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве", — заявил Тихановская в интервью агентству.

Ранее Макрон назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента страны.
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
В ответ на слова Макрона Лукашенко посоветовал французскому лидеру поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны, а также заявил, что Макрон, "следуя собственной логике", должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа начали выходить "желтые жилеты".
Макрон в понедельник посетит Вильнюс. В Елисейском дворце не исключают, что французский лидер может встретиться там с Тихановской.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На прошлой неделе прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МВД , Центризбирком России , France-Presse , Франция
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