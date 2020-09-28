Тихановская обратилась к Макрону насчет Путина

"Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он был бы, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве", — заявил Тихановская в интервью агентству.

Ранее Макрон назвал происходящее в Белоруссии кризисом авторитарной власти и заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента страны.

В ответ на слова Макрона Лукашенко посоветовал французскому лидеру поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны, а также заявил, что Макрон, "следуя собственной логике", должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа начали выходить "желтые жилеты".

Макрон в понедельник посетит Вильнюс. В Елисейском дворце не исключают, что французский лидер может встретиться там с Тихановской.