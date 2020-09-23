Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Пока вы не уснули: между РФ и Болгарией разгорается скандал

Сергей Василенок
14 минут назад
Пока вы не уснули: между РФ и Болгарией разгорается скандал
Фото: ReutersReuters
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Кремль отреагировал на инаугурацию Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение даты вступления в должность главы Белоруссии – «суверенное внутреннее решение». Об этом пишет ТАСС.
«Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит так посчитали целесообразным», - пояснил представитель Кремля.

В Москве прогремел взрыв

В Москве в районе Кузьминки начался пожар. Очевидцы утверждают, что перед этим слышали взрыв, сообщает «Подъем». Возгорание наблюдается в районе Окской улицы.
МЧС пока не предоставило данных о причинах пожара и о пострадавших. Местные жители утверждают, что слышали взрыв со стороны стройки возле новых домов. На место происшествия вылетели спасательные вертолеты.

Решен вопрос индексации пенсий работающим россиянам

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Рухнувший под Тверью Су-30 мог быть сбит

В ходе учебного боя истребитель Су-35 выстрелил по Су-30 из боевого оружия, сообщает РЕН ТВ. Пилоты подбитого истребителя успели катапультироваться. Никто не пострадал.
Инцидент произошел 22 сентября в Тверской области. Изначально СМИ сообщали, что в Су-30 потерпел крушение по неизвестной причине. Впоследствии стало известно, что причиной падения истребителя стал выстрел по нему из боевого оружия другого самолета – Су-35.

"Не хотим верить": Песков о "сливе" разговора Путина и Макрона

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, газета Le Monde, опубликовавшая разговор Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона об Алексее Навальном, была не точна в формулировках. Об этом сообщает ТАСС.
Песков отметил, что главами двух стран «тема берлинского пациента» действительно обсуждалась, и Кремль об этом сообщал.

Болгария обвинила дипломатов РФ в шпионаже

Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую гостайну.
По информации следствия, подозреваемые действовали с 2016 года по настоящее время. Одной из сфер интересов возможных агентов была модернизация республиканской армии и работы по поддержанию технической пригодности военной техники.

Тихановская сделала заявление после инаугурации Лукашенко

Светлана Тихановская — единственный лидер народа Белоруссии. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул Первой», она заявила сама.
Сегодня состоялась церемония инаугурации Лукашенко. Некоторое время спустя пресс-служба Тихановской распространила ее видеообращение по данному поводу. В ходе него оппозиционерка назвала тайную инаугурацию Лукашенко фарсом, приведшим к тому, что его предыдущие полномочия закончены, а новые не наступили.

Россия готова вернуть Аляску

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России готовы вернуть Аляску. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», военнослужащие Северного флота (СФ) Военно-морского флота (ВМФ) России высадились на побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря, совершили марш в район населенного пункта Урелики и приняли там участие в блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб.

Лукашенко нанес «инфернальный» удар по Польше

Политолог Армен Гаспарян заявил, что Польша серьезно пострадает из-за запрета на ввоз польских товаров в Белоруссию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как сообщал «Рамблер», Gazeta Wyborcza рассказала, что на этой неделе белорусская таможня запрещает ввозить в Белоруссию любые польские товары - от упаковки кофе до рулона туалетной бумаги.

Скабеева осадила украинского депутата фразой о Крыме

Телеведущая Ольга Скабеева поспорила с экс-депутатом Верховной Рады Александром Ковтуненко о НАТО и остановила его фразой о Крыме.
Их диалог состоялся в эфире программы «60 минут», выпуск опубликован на YouTube.
В мире,Светлана Тихановская,Ольга Скабеева,Эммануэль Макрон,Армен Гаспарян,Алексей Навальный,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховная Рада,НАТО,МЧС,Совет Федерации,Госдума,Le Monde,РЕН ТВ,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Болгария,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители