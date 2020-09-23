Пока вы не уснули: между РФ и Болгарией разгорается скандал

Фото: Reuters Reuters

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение даты вступления в должность главы Белоруссии – «суверенное внутреннее решение». Об этом пишет ТАСС.

«Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит так посчитали целесообразным», - пояснил представитель Кремля.

В Москве в районе Кузьминки начался пожар. Очевидцы утверждают, что перед этим слышали взрыв, сообщает «Подъем». Возгорание наблюдается в районе Окской улицы.

МЧС пока не предоставило данных о причинах пожара и о пострадавших. Местные жители утверждают, что слышали взрыв со стороны стройки возле новых домов. На место происшествия вылетели спасательные вертолеты.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

В ходе учебного боя истребитель Су-35 выстрелил по Су-30 из боевого оружия, сообщает РЕН ТВ. Пилоты подбитого истребителя успели катапультироваться. Никто не пострадал.

Инцидент произошел 22 сентября в Тверской области. Изначально СМИ сообщали, что в Су-30 потерпел крушение по неизвестной причине. Впоследствии стало известно, что причиной падения истребителя стал выстрел по нему из боевого оружия другого самолета – Су-35.

Песков отметил, что главами двух стран «тема берлинского пациента» действительно обсуждалась, и Кремль об этом сообщал.

Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую гостайну.

По информации следствия, подозреваемые действовали с 2016 года по настоящее время. Одной из сфер интересов возможных агентов была модернизация республиканской армии и работы по поддержанию технической пригодности военной техники.

Светлана Тихановская — единственный лидер народа Белоруссии. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул Первой», она заявила сама.

Сегодня состоялась церемония инаугурации Лукашенко. Некоторое время спустя пресс-служба Тихановской распространила ее видеообращение по данному поводу. В ходе него оппозиционерка назвала тайную инаугурацию Лукашенко фарсом, приведшим к тому, что его предыдущие полномочия закончены, а новые не наступили.

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России готовы вернуть Аляску. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», военнослужащие Северного флота ( СФ ) Военно-морского флота (ВМФ) России высадились на побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря, совершили марш в район населенного пункта Урелики и приняли там участие в блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб.

Политолог Армен Гаспарян заявил, что Польша серьезно пострадает из-за запрета на ввоз польских товаров в Белоруссию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Рамблер», Gazeta Wyborcza рассказала, что на этой неделе белорусская таможня запрещает ввозить в Белоруссию любые польские товары - от упаковки кофе до рулона туалетной бумаги.