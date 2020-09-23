«Не хотим верить»: Песков о «сливе» разговора Путина и Макрона 

Песков отметил, что главами двух стран «тема берлинского пациента» действительно обсуждалась, и Кремль об этом сообщал.

«Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что в Кремле не верят, что «Елисейский дворец сознательно „слил“ в прессу запись беседы двух президентов».

Как сообщал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что оппозиционер отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Позднее газета Le Monde опубликовала версию разговора Макрона и Путина, в которой российский лидер, якобы, высказал мнение, что Навальный сам принял яд.