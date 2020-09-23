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Скабеева осадила украинского депутата фразой о Крыме 

Мария Иванова 33 минуты назад
Скабеева осадила украинского депутата фразой о Крыме
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева поспорила с экс-депутатом Верховной Рады Александром Ковтуненко о НАТО и остановила его фразой о Крыме. Их диалог состоялся в эфире программы «60 минут», выпуск опубликован на YouTube.
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В эфире программы Ковтуненко рассуждал об отношениях Украины с НАТО и выразил уверенность, что альянс поможет Киеву противостоять России.

«Я хочу вам раскрыть секрет: сегодня натовцы учатся у украинцев воевать! Ваша угроза — это ваша глупость, потому что вы начали войну с Украиной, влезли в Крым», — заявил он российским экспертам.

Экс-депутат заявил, что Украина стала для НАТО «полигоном обучения» и ответственность за это лежит на России.

«Если бы вы не влезли войной в Украину, этого бы не было. Если бы вы были нормальные, если бы дружили с Украиной, если бы на границе выставляли столы с белой скатертью, водочку, а мы, со своей стороны, горилку с салом — было бы дальше все хорошо», — подчеркнул Ковтуненко.

«У нас по-прежнему все отлично. Не забывайте, что Крым российский, а вам разрешают натовцы прыгать с их вертолетов», — ответила ему Скабеева.

После этого Ковтуненко выразил надежду, что Крым вернется, и замолчал.
Как сообщал «Рамблер»,18 сентября на Украине начались совместные учения с НАТО. Маневры Rapid Trident-2020, в которых примут около четырех тысяч военных, тяжелая военная техника и авиация, завершатся 25 сентября.
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Общество , Ольга Скабеева , Верховная Рада , НАТО , Республика Крым
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