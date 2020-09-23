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Россия готова вернуть Аляску 

Артём Кульша 33 минуты назад
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России готовы вернуть Аляску. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», военнослужащие Северного флота (СФ) Военно-морского флота (ВМФ) России высадились на побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря, совершили марш в район населенного пункта Урелики и приняли там участие в блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб.
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«21 сентября российско-американское геополитическое противостояние в Арктике вступило в очень опасный этап — никогда еще наши артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы не грохотали так близко от побережья Соединенных Штатов, как в этот день», — сообщила сегодня «Свободная пресса».

Издание обратило внимание на то, что российское учение проходило лишь в 100 километрах от американского острова Святого Лаврентия и в 270 километрах от берегов Аляски и назвало это очень явным предупреждением США. По версии «Свободной прессы», таким образом ВС России продемонстрировали готовность вернуть Аляску, исправив ошибку императора Александра II, продавшего ее.
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В мире , Армия , Видео , Совет Федерации , Аляска
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