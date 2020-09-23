Россия готова вернуть Аляску 

«21 сентября российско-американское геополитическое противостояние в Арктике вступило в очень опасный этап — никогда еще наши артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы не грохотали так близко от побережья Соединенных Штатов, как в этот день», — сообщила сегодня «Свободная пресса».