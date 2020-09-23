Россия готова вернуть Аляску 

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России готовы вернуть Аляску. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», военнослужащие Северного флота (СФ) Военно-морского флота (ВМФ) России высадились на побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря, совершили марш в район населенного пункта Урелики и приняли там участие в блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб.
«21 сентября российско-американское геополитическое противостояние в Арктике вступило в очень опасный этап — никогда еще наши артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы не грохотали так близко от побережья Соединенных Штатов, как в этот день», — сообщила сегодня «Свободная пресса».
Издание обратило внимание на то, что российское учение проходило лишь в 100 километрах от американского острова Святого Лаврентия и в 270 километрах от берегов Аляски и назвало это очень явным предупреждением США. По версии «Свободной прессы», таким образом ВС России продемонстрировали готовность вернуть Аляску, исправив ошибку императора Александра II, продавшего ее.