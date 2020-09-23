Рухнувший под Тверью Су-30 мог быть сбит 

В ходе учебного боя истребитель Су-35 выстрелил по Су-30 из боевого оружия, сообщает РЕН ТВ. Пилоты подбитого истребителя успели катапультироваться. Никто не пострадал.

Инцидент произошел 22 сентября в Тверской области. Изначально СМИ сообщали, что в Су-30 потерпел крушение по неизвестной причине. Впоследствии стало известно, что причиной падения истребителя стал выстрел по нему из боевого оружия другого самолета — Су-35. Оба участвовали в тренировочном полете с элементами имитации реального боя. Считалось, что все боекомплекты Су-35 пусты. После выхода на цель пилоты должны были произвести фотострельбу, однако грянул реальный залп.

Экипаж Су-30 успел катапультироваться. В настоящее время эксперты выясняют, что послужило причиной срабатывания боевого оружия. Рассматривается версия о возможной технической неисправности.