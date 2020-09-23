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Рухнувший под Тверью Су-30 мог быть сбит 

Павел Тиунов 49 минут назад
В ходе учебного боя истребитель Су-35 выстрелил по Су-30 из боевого оружия, сообщает РЕН ТВ. Пилоты подбитого истребителя успели катапультироваться. Никто не пострадал.
Рухнувший под Тверью Су-30 пропал
Инцидент произошел 22 сентября в Тверской области. Изначально СМИ сообщали, что в Су-30 потерпел крушение по неизвестной причине. Впоследствии стало известно, что причиной падения истребителя стал выстрел по нему из боевого оружия другого самолета — Су-35. Оба участвовали в тренировочном полете с элементами имитации реального боя. Считалось, что все боекомплекты Су-35 пусты. После выхода на цель пилоты должны были произвести фотострельбу, однако грянул реальный залп.
Экипаж Су-30 успел катапультироваться. В настоящее время эксперты выясняют, что послужило причиной срабатывания боевого оружия. Рассматривается версия о возможной технической неисправности.
В конце 2019 года, как сообщал «Рамблер», в Хабаровском крае потерпел крушение новейший российский истребитель Су-57, известный в НАТО под названием «Преступник». Инцидент произошел в тайге далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик проводил испытания двигателя. Пилот сумел среагировать на возникновение нештатной ситуации и успел катапультироваться. Истребитель упал на землю, взорвался и был полностью уничтожен.
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Армия , Видео , НАТО , РЕН ТВ , Тверь
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