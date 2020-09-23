Лукашенко нанес «инфернальный» удар по Польше 

Как сообщал «Рамблер», Gazeta Wyborcza рассказала , что на этой неделе белорусская таможня запрещает ввозить в Белоруссию любые польские товары — от упаковки кофе до рулона туалетной бумаги.

При этом таможенники якобы не могут объяснить, какой закон запрещает ввоз польской продукции. Gazeta Wyborcza отмечает, что из-за этого решения пострадают не только приграничные польские супермаркеты, но и простые белорусы, которые экономили благодаря дешевым покупкам в Польше.

По версии издания, эта мера должна была стать наказанием для поляков за поддержку белорусской оппозиции.

«Сейчас Варшава исполнит «Нас-то за шо?». Лукашенко нанес ответный удар. И он вышел инфернальным», — так прокомментировал решение белорусских властей Гаспарян (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он добавил, что белорусские таможенники ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу.