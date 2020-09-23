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Лукашенко нанес «инфернальный» удар по Польше 

Мария Иванова 22 минуты назад
Лукашенко нанес «инфернальный» удар по Польше
Фото: Reuters
Политолог Армен Гаспарян заявил, что Польша серьезно пострадает из-за запрета на ввоз польских товаров в Белоруссию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как сообщал «Рамблер», Gazeta Wyborcza рассказала, что на этой неделе белорусская таможня запрещает ввозить в Белоруссию любые польские товары — от упаковки кофе до рулона туалетной бумаги.
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При этом таможенники якобы не могут объяснить, какой закон запрещает ввоз польской продукции. Gazeta Wyborcza отмечает, что из-за этого решения пострадают не только приграничные польские супермаркеты, но и простые белорусы, которые экономили благодаря дешевым покупкам в Польше.
По версии издания, эта мера должна была стать наказанием для поляков за поддержку белорусской оппозиции.

«Сейчас Варшава исполнит «Нас-то за шо?». Лукашенко нанес ответный удар. И он вышел инфернальным», — так прокомментировал решение белорусских властей Гаспарян (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он добавил, что белорусские таможенники ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу.
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Комментарии 9
В мире , Армен Гаспарян , Польша
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