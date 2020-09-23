Кремль отреагировал на инаугурацию Лукашенко 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение даты вступления в должность главы Белоруссии — «суверенное внутреннее решение». Об этом пишет ТАСС.
Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста. Сегодня Лукашенко официально вступил в должность. При этом заранее об этом событии объявлено не было.
Пресс-секретарь президента России оказался комментировать выбор даты инаугурации президента Белоруссии.
«Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит так посчитали целесообразным», — пояснил представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что не располагал информацией о том, что инаугурация Александра Лукашенко состоится именно сегодня, пишет РИА Новости.
«Я лично не располагал информацией об этом», — заявил Песков, отметив, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на церемонии.