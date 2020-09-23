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Тихановская сделала заявление после инаугурации Лукашенко 

Артём Кульша 17 минут назад
Светлана Тихановская — единственный лидер народа Белоруссии. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул Первой», она заявила сама.
Лукашенко вступил в должность президента
Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а действующий глава государства Александр Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Сегодня состоялась церемония инаугурации Лукашенко. Некоторое время спустя пресс-служба Тихановской распространила ее видеообращение по данному поводу. В ходе него оппозиционерка назвала тайную инаугурацию Лукашенко фарсом, приведшим к тому, что его предыдущие полномочия закончены, а новые не наступили.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом», — заявила она.

Тихановская сообщила, что отныне приказы Лукашенко силовым структурам нелегитимны и не подлежат исполнению, а своей и белорусского народа задачей назвала строительство новой Белоруссии. Кроме того, она рассказала, что Европейский союз (ЕС) поддерживает стремление народа Белоруссии к демократии и готов оказать реальную помощь.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС
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