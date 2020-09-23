Тихановская сделала заявление после инаугурации Лукашенко 

Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а действующий глава государства Александр Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

Сегодня состоялась церемония инаугурации Лукашенко. Некоторое время спустя пресс-служба Тихановской распространила ее видеообращение по данному поводу. В ходе него оппозиционерка назвала тайную инаугурацию Лукашенко фарсом, приведшим к тому, что его предыдущие полномочия закончены, а новые не наступили.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом», — заявила она.