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Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже 

News.ru 13 минут назад
Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую гостайну.
По информации следствия, подозреваемые действовали с 2016 года по настоящее время. Одной из сфер интересов возможных агентов была модернизация республиканской армии и работы по поддержанию технической пригодности военной техники.

Для осуществления своих незаконных планов обе стороны контактировали и с болгарскими гражданами, имевшими доступ к информации, связанной с военно-промышленным комплексом страны. В некоторых случаях болгарским гражданам обещали и предоставляли финансовые выгоды, — говорится на официальном сайте прокуратуры Болгарии.

Также накануне полиция Нью-Дели арестовала в субботу гражданку Китая и её партнёра из Непала. Их обвинили в попытке доступа к гостайне. Арестованные заплатили крупную сумму журналисту-фрилансеру за якобы передачу конфиденциальной информации китайской разведке.
При этом силовики заявляют, что при обыске обнаружили огромное количество мобильных телефонов, ноутбуков и других изобличающих пару материалов. У Шарма были обнаружены секретные документы, связанные со сферой обороны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что посол Соединённых Штатов Америки в РФ Джон Салливан посетил осуждённого за шпионаж гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана. Он отбывает наказание в одной из колоний Мордовии, рассказали представители дипмиссии Белого дома. Дипмиссия также цитирует Салливана. Он заявил, что рад встрече с Полом, так как Белый дом беспокоится о его здоровье и безопасности.
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Политика , Видео , Джон Салливан , Болгария
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