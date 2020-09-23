Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую гостайну.

По информации следствия, подозреваемые действовали с 2016 года по настоящее время. Одной из сфер интересов возможных агентов была модернизация республиканской армии и работы по поддержанию технической пригодности военной техники.

Для осуществления своих незаконных планов обе стороны контактировали и с болгарскими гражданами, имевшими доступ к информации, связанной с военно-промышленным комплексом страны. В некоторых случаях болгарским гражданам обещали и предоставляли финансовые выгоды, — говорится на официальном сайте прокуратуры Болгарии.

Также накануне полиция Нью-Дели арестовала в субботу гражданку Китая и её партнёра из Непала. Их обвинили в попытке доступа к гостайне. Арестованные заплатили крупную сумму журналисту-фрилансеру за якобы передачу конфиденциальной информации китайской разведке.

При этом силовики заявляют, что при обыске обнаружили огромное количество мобильных телефонов, ноутбуков и других изобличающих пару материалов. У Шарма были обнаружены секретные документы, связанные со сферой обороны.