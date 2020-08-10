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Пока вы не уснули: Лукашенко опозорил себя и две страны 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Лукашенко опозорил себя и две страны
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В РФ высказались о позоре Лукашенко

Лукашенко потерял представление о реальности. И в результате всего этого опозорил и себя, и Белоруссию, и Россию, которая выглядит как союзник этой самой Белоруссии, в которой Лукашенко, дня не проходит, оскорбляет Россию, наносит ей унижение своими поступками. Такое мнение выразил Константин Затулин.

Путин обратился к Лукашенко

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23 процента избирателей, за Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек, или 9,90 процентов.

Коронакризис: Россию ждут санкционные шоки

Эксперты заявили, что Россия справится с вызванным пандемией кризисом к 2021 году. По их мнению, бюджет страны сможет поддержать подешевевший рубль.

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Люди — основа политики властей Белоруссии. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В центре российского города произошел мощный взрыв

кадр видео
Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) взорвалась в Волгограде. Очевидцы рассказали, что некоторое время назад на АГЗС, которая расположена на проспекте Ленина, сначала раздались два хлопка, а затем произошел взрыв. В результате него в зданиях, которые расположены по соседству, были выбиты стекла.

Зеленский обратился к белорусам с призывом

Администрация президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Белоруссии в связи с выборами и призвал «к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия». Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Facebook.

В Крыму появилась вода

Российские военные к 9 августа провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Полицейские подбросили наркотики россиянам в Москве

Сотрудники полиции подбросили запрещенное вещество жителю Москвы, были в этом изобличены и стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает РБК.

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве стабильна в течение двух последних месяцев. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Соперница Лукашенко назвала победителя выборов

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем по итогам прошедших выборов главы государств, сообщает РИА Новости.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
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В мире , Светлана Тихановская , Владимир Зеленский , Сергей Собянин , Александр Лукашенко , Константин Затулин , Владимир Путин , РИА Новости , Reuters
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