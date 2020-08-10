Пока вы не уснули: Лукашенко опозорил себя и две страны 

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В РФ высказались о позоре Лукашенко
Лукашенко потерял представление о реальности. И в результате всего этого опозорил и себя, и Белоруссию, и Россию, которая выглядит как союзник этой самой Белоруссии, в которой Лукашенко, дня не проходит, оскорбляет Россию, наносит ей унижение своими поступками. Такое мнение выразил Константин Затулин.
Путин обратился к Лукашенко
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23 процента избирателей, за Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек, или 9,90 процентов.
Коронакризис: Россию ждут санкционные шоки
Эксперты заявили, что Россия справится с вызванным пандемией кризисом к 2021 году. По их мнению, бюджет страны сможет поддержать подешевевший рубль.
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Люди — основа политики властей Белоруссии. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В центре российского города произошел мощный взрыв
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Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) взорвалась в Волгограде. Очевидцы рассказали, что некоторое время назад на АГЗС, которая расположена на проспекте Ленина, сначала раздались два хлопка, а затем произошел взрыв. В результате него в зданиях, которые расположены по соседству, были выбиты стекла.
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Администрация президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Белоруссии в связи с выборами и призвал «к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия». Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Facebook.
В Крыму появилась вода
Российские военные к 9 августа провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом сообщает «Интерфакс».
Полицейские подбросили наркотики россиянам в Москве
Сотрудники полиции подбросили запрещенное вещество жителю Москвы, были в этом изобличены и стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает РБК.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве стабильна в течение двух последних месяцев. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
Соперница Лукашенко назвала победителя выборов
Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем по итогам прошедших выборов главы государств, сообщает РИА Новости.